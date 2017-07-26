В Москве камеры фиксации скорости вследствие воздействия ветров работают с ошибками — автовладельцы получают штрафы за нарушения, которые не совершали. Об этом на своей странице в Facebook заявил координатор автомобильного сообщества «Синие ведерки», член общественного совета Московской полиции Петр Шкуматов.

«Все жалобы касаются только новых камер «Автоураган-ВСМ2», которые в прошлом году были массово установлены по городу. Их особенность заключается в том, что они определяют скорость по видео (безрадарный способ) и должны быть установлены строго под определенным углом, под который калибруются. Если камера «клюет носом», то скорость начинает завышать, а если «задирает но»", то скорость начинает занижать. Полагаю, что во время ураганов и вследствие кривых рук установщиков камеры были закреплены ненадежно и многие из них уже провисли», — говорится в сообщении.

По словам Шкуматов, сейчас ведется сбор жалоб от водителей, которые не согласны с вменяемым им нарушением. По этим данным будут определяться камеры, которым требуется корректная настройка. Будет ли произведен возврат денег за уплаченные штрафы, остается неизвестным.