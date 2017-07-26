678 новых случаев заражения кишечной инфекцией зарегистрировали на побережье Черного моря в Краснодарском крае за прошлую неделю.

Роспотребнадзор отметил, что показатели этого года не превышают прошлые, и назвал ситуацию стабильной. По данным об инфекционной заболеваемости на сегодняшний день групповых случаев не зарегистрировано, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Всего за время летнего сезона в 2017 году на Черноморском побережье выполнено 25 208 лабораторных исследований морской воды на санитарно-химические, вирусологические, паразитологические и микробиологические показатели. Отклонений от гигиенических нормативов не выявлено.