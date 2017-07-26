Иосиф Кобзон прокомментировал решение властей украинского Славянска о лишении его звания почетного гражданина этого города. Решение об этом было приняли в среду в местном горсовете.

Сам Народный артист СССР считает, что власти Славянска «опоздали со своим злым выкриком».

«Я уже знаю об этом решении, но оно запоздало. Как только начался весь этот мятеж, как только к власти на Украине пришли марионетки, я сам отказался от всех званий и титулов, выданных мне на территории, подконтрольных Киеву», — заявил Иосиф Кобзон в интервью «Федеральному агентству новостей».

Иосиф Кобзон отметил, что он отказался также и от звания почетного гражданина Краматорска. Напомним, за постановление лишить российского артиста звания почетного гражданина Славянска проголосовало 23 депутата, двое воздержались.

Звание почетного гражданина Славянска было присуждено народному артисту СССР в 1999 году. Он является уроженцем Донецкой области.

«Тем не менее я не хочу больше быть гражданином города, где правят мракобесы», — отметил артист.

Напомним, что президент Петр Порошенко лишил Иосифа Кобзона звания народного артиста Украины в мае 2017 года.