Памятник первому русскому царю Ивану Грозному, который предназначался для установки в городе Александров Владимирской области, перенесен на «Аллею правителей» в сквере у «Музея военной формы одежды» Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По словам представителя пресс-службы, уникальный экспонат — памятник Ивану Грозному скульптора Василия Селиванова передали РВИО на ответственное хранение. Он отметил, что установку монумента в Александрове Владимирской области отменили из-за общественной дискуссии, разгоревшейся вокруг памятника, передает агентство городских новостей «Москва».

Скульптура выполнена из бронзы и гранита. Высота памятника с постаментом составляет 2,8 м, вес — 800 кг.

По словам скульптора Селиванова, Грозный изображен с двумя перстнями, один из которых достался ему по наследству от бабушки, великой княгини Московской Софьи Палеолог, а второй являлся личной печатью государя.

«Аллея правителей» работы скульптора Зураба Церетели открылась в Москве в мае 2017 года в Петроверигском переулке в центре Москвы. Там установлены бюсты 33 деятелей, которые в тот или иной период осуществляли верховное руководство страной. Там же находится генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых, запечатленное в граните, сообщает телеканал «360».