Британская королевская семья разместила в соцсети для рекрутинга LinkedIn объявление о поиске человека на вакансию старшего специалиста по коммуникациям Кенсингтонского дворца. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

«Кандидаты должны иметь обширный опыт работы в маркетинге, медиа или в PR, соответствующую квалификацию и в идеале иметь опыт работы в сфере благотворительности», — сказано в тексте.

Основные обязанности претендента — разрабатывать коммуникационные стратегии, проводить брифинги для прессы и заниматься связями со СМИ. Кроме того, специалист должен будет проводить исследования для спецпроектов, участвовать в дискуссиях и помогать отделу по коммуникациям в целом.

Среди качеств, которые королевская семья рассчитывает увидеть в соискателе, — честность, способность быстро реагировать на события и принимать решения. При этом одним из основных условий является умение «с тактом и осмотрительностью» реагировать и хранить конфиденциальную информацию, которая может быть получена в любое время.

На данное объявление откликнулось более 1 тыс. претендентов.