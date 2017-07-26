Задержанная в Турции при переходе границы с Сирией шестилетняя девочка Лиза Уханова и ее родной отец вылетели из Стамбула в Москву, мать и отчим остаются под стражей.

Об этом сообщил дедушка ребенка.

«Лиза и Сергей сели в самолет и летят в Москву», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари были задержаны за попытку перехода турецко-сирийской границы, после того как они поехали на отдых в Анкару.

Отец Лизы обратился с просьбой о посредничестве в возвращении дочери Лизы к главе Чечни Рамзану Кадырову. Лишь после этого девочку вернули отцу.