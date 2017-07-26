Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что сенаторы уже начали обсуждать ответные меры на возможные санкции США. По его словам, они должны быть болезненными, но не наносить ущерб интересам России.

«Какими эти меры будут, должны определять специалисты. Мы разговор этот уже начали, но пока его не финализировали», — сказал сенатор на пресс-конференции в среду, 26 июля.

Он также отметил, что пришло время для симметричного ответа на высылку российских дипломатов из США и арест российской недвижимости.