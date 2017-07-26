Барнаульский кот Барсик, известный в качестве «народного мэра» города, выступил с инициативой по возвращению Аляски в состав Российской Федерации. Соответствующее заявление опубликовано на его официальной странице «ВКонтакте».

Заявление связано с недавней новостью о кончине кота Стаббса, который 20 лет занимал пост главы города Талкитина в американском штате Аляска, сообщает «РИА Новости». В сообщении на странице кота Барсика также сказано, что данный штат до 1867 года являлся территорией Российской империи, в связи с чем «кот-патриот» предложил горожанам свою кандидатуру на пост «почетного мэра до выборов президента России».

«На данном посту я готов отстаивать и продвигать интересы Аляски», — говорится в заявлении барнаульского кота.

Также кот заявил о намерении подготовки и агитирования за возврат Аляски в состав России, итогом которого может стать проведение референдума.