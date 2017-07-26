Бывший руководитель российского автоконцерна «АвтоВАЗ» Бу Андерссон вернулся в автомобильную отрасль.

Теперь он возглавил европейское подразделение японского автопроизводителя компонентов и запчастей Yazaki. Об этом сообщило руководство компании.

Пост в Yazaki перешел к Андерссону от бывшего главы офиса компании в Европе Хорта Рудольфа.

Бу Андерссон руководил «АвтоВАЗом» с 2013 года по март 2017-го. При этом в 2009 году он являлся президентом «Группы ГАЗ». После ухода из российского автоконцерна, специалист заявлял о своем желании начать преподавательскую деятельность в Швеции в Линчепингском университете.

Японская компания Yazaki является одним из крупнейших в мире производитель жгутов, проводов и других комплектующих для автомобильного производства.