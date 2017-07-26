С начала теплого сезона в Москве было зарегистрировано 299 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились почти 7,3 тыс. человек.

Отмечается, что лишь три случая присасывания клещей произошли на территории Москвы — в парках «Лосиный остров» и «Сокольники», а также в садовом товариществе «Клен».

Случаи заражения боррелиозом произошли в основном при выезде москвичей в Подмосковье и другие регионы России, а также в Германию и Эстонию.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора сообщило о трех случаях заболевания москвичей клещевым вирусным энцефалитом. Присасывание клещей произошло в середине июля на территории Тверской, Пермской областей и Карелии.