Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение Центру имени Хруничева за создание условий неравного доступа на рынок услуг по космическим запускам.

Информация об этом появилась на сайте службы

«Космический научно-производственный центр имени Михаила Васильевича Хруничева подозревается в создании условий неравного доступа на рынок коммерческих услуг по космическим запускам с использованием ракеты-носителя «Протон-М», — цитирует «РИА Новости» сообщение надзорного органа.

В службе отметили, что предприятие может оказывать услуги доставки грузов на орбиту напрямую либо через посредника. При этом во втором случае это обходится дороже.