ФАС вынесла предупреждение Центру имени Хруничева
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение Центру имени Хруничева за создание условий неравного доступа на рынок услуг по космическим запускам.
Информация об этом появилась на сайте службы
«Космический научно-производственный центр имени Михаила Васильевича Хруничева подозревается в создании условий неравного доступа на рынок коммерческих услуг по космическим запускам с использованием ракеты-носителя «Протон-М», — цитирует «РИА Новости» сообщение надзорного органа.
В службе отметили, что предприятие может оказывать услуги доставки грузов на орбиту напрямую либо через посредника. При этом во втором случае это обходится дороже.