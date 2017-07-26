Житель Костромы переоформил автомобиль на шестилетнюю дочь с целью избежать ответственности за нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Димитровского районного суда Костромы.

После того как костромич получил 31 постановление от ГИБДД за превышение скорости, он решил обжаловать их в суде. Однако в сообщении пресс-службы сказано, что «факт регистрации автомашины на малолетнюю дочь не свидетельствует о невиновности ее отца и не опровергает факт владения им транспортным средством, поскольку все действия по приобретению, регистрации и страхованию произведены лично им». Более того, по закону девочка не могла реально владеть и пользоваться автомобилем.

Таким образом, жалобы мужчины удовлетворены не были.