Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Донбассе больше российских танков, чем есть в наличии у всех стран Западной Европы, вместе взятых. При этом американский политик не привел никаких доказательств.

«Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых. Это очень и очень большой военный контингент. А еще больший военный контингент расположен у границ Украины», –– цитирует Волкера издание «Новое время».

При этом Волкер отметил, что Россия всё же имеет право располагать военные силы на своих границах.

Власти Украины, начавшие в 2014 года военную операцию против самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, обвиняют Россию во вмешательство в дела страны и участии в конфликте в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в Минобороны РФ назвали «абсолютной чушью», которая «не поддается никакой критике».

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что обвинения в присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны и никто не может предъявить конкретных фактов российского вмешательства.