Полицейские в Греции задержали гражданина России по подозрению в отмывании $4 млрд. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на сообщение местных правоохранительных органов.

Известно, что 38-летний мужчина находился в розыске США с 2011 года по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоин-трансакции. Также сообщается, что россиянин управлял организацией, владеющей «одним из крупнейших в мире сайтов по киберпреступлениям», сообщает BFM.RU. При его задержании из номера отеля на севере Греции было изъято электронное оборудование.