Власти Франции считают не соответствующим нормам международного права экстерриториальный характер нового закона США о санкциях и намерены обсудить эту ситуацию с Еврокомиссией и партнерами по Евросоюзу.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

По ее словам, законопроект позволит принимать меры против европейских физических и юридических лиц «в ситуациях, которые не имеют никакого отношения к США», передает «РИА Новости».

«С этой точки зрения экстерриториальные пределы данного текста представляются незаконными с точки зрения международного права», — сказала представитель французского дипломатического ведомства.

Во вторник палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Документ предполагает, что президент США может подвергнуть санкциям лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода «Северный поток – 2».