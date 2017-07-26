Еврокомиссия заявила о готовности принять санкции против Польши, если власти этой страны одобрят новые законы по судебной системе. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе первый замглавы ЕК Франс Тиммерманс.

Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия запустит процедуру по статье 7 Лиссабонского соглашения о Европейском союзе, предусматривающую применение внутренних санкций против страны ЕС за нарушения фундаментальных прав европейских граждан. В таком случае Польше приостановят права голоса в Совете ЕС.

Сообщается, что Еврокомиссия уже направила официальную рекомендацию властям Польши. У Варшавы есть один месяц на решение этого вопроса.

Напомним, 19 июля Тиммерманс заявил о том, что Еврокомиссия обеспокоена новыми законопроектами в Польше, которые ставят под угрозу независимость судов, и может начать соответствующее расследование.