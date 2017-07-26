В Минздраве РФ планируют закончить разработку проекта антитабачной концепции и внести документ в правительство к концу августа. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Мы ожидаем это в ближайшее время, то есть мы бы хотели в августе, в конце августа, к началу нового учебного года внести в правительство», — цитирует агентство «Интерфакс» Скворцову.

По словам министра, на данный момент документ проходит согласование с ведомствами.

Проект концепции противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы направлен на снижение его потребления в стране к 2025 году. Среди мер — повышение налога и акцизов на табачную продукцию, а также ряд ограничительных мер для курильщиков.