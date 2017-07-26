В новгородском храме Дмитрия Солунского на улице Большая Московская запланированы ремонтно-реставрационные работы. Начался поиск подрядчика, которому нужно будет выполнить заказ на сумму 11,8 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Храмовый комплекс, построенный в 1462–1463 годах, состоит из церкви и колокольни. Выигравшая конкурс компания приведет в порядок кровли, укрепит кладку стен, воссоздаст резьбу по деревянным конструкциям, пишет «Новгород.ру».

Последняя крупная реставрация проводилась после войны, в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Летом 2016 года рядом с храмом спилили деревья и на месте газона сделали парковку.