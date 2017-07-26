В дежурную часть ЛО МВД России на станции Уссурийск обратился машинист грузового поезда, который заметил двух подростков на железной дороге поздно ночью. Сотрудники ведомства детей нашли и передали родителям.

Два мальчика 14 и 15 лет опоздали на электричку до станции Барановский. Оттуда ребята должны были доехать до села Тереховка, где один из них проживает. В итоге до дома подростки отправились пешком по железнодорожным путям, сообщает ИА UssurMedia.

Сотрудники полиции связались с отцом одного из мальчиков и выяснили, что он дал ребятам деньги на проезд туда и обратно, но, когда они вовремя не вернулись, заволновался. Несколько раз мужчина ездил к станции на машине, но детей не обнаружил, по телефону связаться с ними также не удалось — подростки находились в недоступной для сигнала зоне. Мужчина уже собирался обратиться в полицию, но ему как раз позвонили сотрудники полиции и сообщили, что дети находятся у них.