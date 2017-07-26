Необычная акция пройдет в Санкт-Петербурге в День тигра, 29 июля. Жителям города будут бесплатно раздавать полосатых котов. Причем как беспородных, так и породистых.

Желающим получить питомца необходимо явиться на Литейный, 60 в полосатом, тигровом или леопардовом костюме. Организаторы акции также намерены устроить «тигровый флешмоб» в социальных сетях, выкладывая туда фотографии с животными.

Идея проведения подобного мероприятия принадлежит питомнику по разведению кошек породы «бенгальская» и «тойгер». Он оказался в трудной финансовой ситуации — около 90 кошек сейчас нуждаются в новом доме, передает ИА «Невские новости».