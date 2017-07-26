Байконур готовится к запуску ракеты «Союз-ФГ»
Пуск планируется осуществить 28 июля
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Ракета-носитель «Союз ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-05» была установлена на стартовом комплексе «Гагаринский старт»
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Ее вывезли из монтажно-испытательного комплекса, после чего закрепили в вертикальном положении в пусковой установке
Фото: РОСКОСМОС/roscosmos.ru
В составе основного экипажа корабля — космонавт «Роскосмоса» Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндолф Брезник и астронавт ЕSА Паоло Несполи
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Спустя несколько минут после запуска должно произойти отделение пилотируемого корабля, после чего «Союз» направится на траекторию сближения с МКС
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
На МКС космонавты проведут 138 суток
Местные жители фотографируются на одной из улиц города
Монумент «Ракета-носитель «Союз» установлен в 1981 году в честь 20-летия первого полета человека в космос
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Запуск запланирован на 28 июля, 18:41 мск
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