Суд, который должен был принять решение об экстрадиции российского программиста Петра Левашова из Испании в США, отложен из-за болезни адвоката.

Это решение было принято в суде Национальной судебной палаты в Мадриде.

Сам Левашов был задержан во время отдыха с семьей в Испании по запросу США, ему предъявлены обвинения в создании сети ботов и распространении фишинговых писем и спам-атаках, сообщает «РИА Новости».

Следующее заседание по делу Левашова состоится не ранее сентября, поскольку в Испании сейчас период отпусков.