Режиссер «Титаника» и «Аватара» Джеймс Кэмерон заявил о намерении снять новую трилогию о Терминаторе. Об этом он сообщил порталу news.com.au.

По словам американского режиссера, в настоящее время он ведет переговоры с кинопродюсерами и правообладателем франшизы о Терминаторе Дэвидом Эллисоном.

«Права на американском рынке в течение полутора лет перейдут ко мне, согласно законодательству об авторских правах США, мы обсуждаем, что можно сделать», — цитирует телеканал «360» слова Кэмерона.

Кинематографист также отметил, что он и Эллисон склоняются к созданию трилогии.

Ранее бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер заявил, что собирается сняться в шестой части фильма «Терминатор». По его словам, на тот момент у него велись переговоры с Кэмероном.