В Чувашии произошло ДТП с участием микроавтобуса и фуры. Об этом агентству «Интерфакс-Поволжье» сообщили в республиканском УГИБДД.

Авария произошла в Цивильском районе. По предварительной версии, у грузовика МАН лопнуло колесо, после чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном. В результате столкновения пять человек погибли на месте, еще четверо пострадали. Сообщается, что все потерпевшие госпитализированы.

На данный момент устанавливаются причины аварии.