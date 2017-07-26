В некоторых регионах внедрение системы «Безопасный город» затягивается. Об этом заявил замглавы МЧС Александр Чуприян.

«Ряд регионов не успевает вовремя обеспечить ввод системы в действие и ее нормальное функционирование по ряду причин», — сказал Чуприян на заседании коллегии.

Замминистра отметил, что на данный момент программа активно реализуется только в Курской, Архангельской, Вологодской, Свердловской и Тюменской областях, а также Краснодарском крае и Республике Алтай.

Ранее глава МЧС Владимир Пучков потребовал от руководителей региональных главков ведомства обеспечить внедрение системы в каждом регионе, где пройдут матчи ЧМ по футболу, до 30 апреля 2018 года.

Программа «Безопасный город» предусматривает установку автоматизированных систем наблюдения, контроля и управления на улицах городов. Данная мера призвана помочь сотрудникам МЧС, правоохранительных органов и других служб.

«Инфраструктура, которая создается на базе «Безопасного города», является базой для развития всех производных функций по управлению городским хозяйством — так называемых умных городов, светлых городов, чистых городов и других тем, связанных с управлением городом», — цитирует агентство «Интерфакс» Чуприяна.