В вопросе санкций США не должны думать только о себе, не беря в расчет Евросоюз. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам обсуждения нового законопроекта о санкциях США против РФ, Ирана и КНДР.

Он отметил, что ЕС обеспокоен новыми ограничениями против России, так как они могут негативно отразиться на интересах Европейского союза.

«ЕС полностью привержен режиму санкций против РФ. Однако американский законопроект может иметь ненамеренные последствия, которые повлияют на интересы ЕС в области энергобезопасности. Поэтому Еврокомиссия приняла сегодня решение, что, если озабоченности ЕС не будут приняты во внимание, мы готовы действовать соответственно в течение нескольких дней. Принцип «Америка в первую очередь» не может означать, что Европа — в последнюю», — заявил Юнкер.

При этом он отметил, что сейчас ЕС задействует все дипломатические каналы, чтобы донести свои опасения до США.

«Комиссия будет и впредь внимательно следить за происходящим в США законодательным процессом и последующей реализацией законопроекта и будет действовать быстро, если это потребуется», — добавил Юнкер.

Ранее нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о новых ограничениях в отношении России, Ирана и КНДР. В ближайшее время документ поступит на рассмотрение сената, после этого его отправят на подпись президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Российские власти уже заявили, что в случае принятия закона, Москва примет ответные меры.