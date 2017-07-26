В Оймяконском районе Якутии директор одного из образовательных учреждений предоставил ложные данные в бухгалтерию, тем самым похитив 870 тыс. рублей с использованием служебного положения.

УФСБ России по Республике Саха и сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции по Оймяконскому району в ходе следствия установили, что директор школы предоставлял сведения о выполненных тремя педагогами работах. Как сообщает ИА YakutiaMedia, документы, которые отправлялись в централизованную бухгалтерию, действительности не соответствовали.

Денежные средства, полученные таким образом, получал руководитель учебного заведения, он нанес региону ущерб, который оценивается в 870 тыс. рублей. Оймяконский районный суд рассмотрел уголовное дело по факту мошенничества и приговорил обвиняемого к наказанию в виде штрафа.