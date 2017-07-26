Кинорежиссеру и сценаристу Кире Муратовой присвоили звание «почетного гражданина Одессы».

Такое решение принял одесский городской совет, сообщает местное издание «Думская».

Звание присвоено «с учетом многолетнего плодотворного труда, выдающихся творческих достижений, весомого личного вклада в развитие киноискусства и больших заслуг Муратовой <…> в общественной жизни города Одессы».

Кира Муратова родилась в 1934 году. Изучала филологию в МГУ, в 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа. В 1961 году стала режиссером на Одесской киностудии. Муратова - народная артистка Украины, лауреат Государственной премии Украины.

За свою карьеру она сняла 16 полнометражных фильмов. У нее играли Владимир Высоцкий, Богдан Ступка, Рената Литвинова, Нина Русланова, Олег Табаков, Зинаида Шарко, Георгий Делиев и другие.