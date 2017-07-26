Активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Самарской области с участием представителей Общественной палаты и депутатов губернской думы провели встречу по оценке качества воды Саратовского водохранилища. Впервые за многие десятилетия уровень воды в Волге значительно выше средних показателей, что приводит к затоплению береговых зон и изменению миграционных потоков водных биоресурсов, передает НИА «Самара».

В 2016 году в Саратовское водохранилище в границах города Самара было сброшено 207,841 млн куб. м сточных вод, в том числе загрязненных — 195,874 млн куб. м. Активисты ОНФ сформируют региональные предложения для включения в федеральную программу по экологическому оздоровлению всего Волжского бассейна.

Волга — это источник питьевого водоснабжения для 60 млн человек. Нагрузка на ее ресурсы в восемь раз выше, чем в среднем по России. Ежегодно в водные объекты Волжского бассейна сбрасывается более 6 куб. км сточных вод, из которых 90% (5,5 куб. км) — без очистки или недостаточно очищенные. 60% из них приходится на долю организаций системы ЖКХ. Как ранее писали «Известия», к 2020 году река Волга станет чище в девять раз. Способствовать этому будет реализация проекта «Оздоровление Волги», разработанного Минприроды РФ.