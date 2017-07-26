Решение Киева остановить поставки электроэнергии в Донбасс никак не отразится на потребителях, заявили в среду, 26 июля, в Минугля и энергетики ДНР.

«ДНР энергетически независима от Украины», — цитирует «РИА Новости» представителя министерства.

Он также отметил, что ДНР самостоятельно добывает уголь и поставляет его на свои теплоэлектростанции.

«Мы полностью обеспечиваем жителей и предприятия республики электроэнергией», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Украина полностью остановила переток электроэнергии с территорией самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Об этом на личной странице в Facebook сообщил и. о. главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.