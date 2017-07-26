Украинские пограничники задержали двух жителей Луганской области, которые пытались незаконно провезти в Россию более 100 ящиков с гусятами.

Об этом заявили официальные представители государственной пограничной службы (ГПС) Украины.

«Пограничный наряд в десяти метрах от границы остановил автомобиль «Газель». Машина двигалась в сторону России. При осмотре в кузове транспортного средства правоохранители обнаружили 103 ящика с гусятами», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Пограничники утверждают, что птицу пытались незаконно переправить в Россию. Весь товар конфискован в пользу государства.