Более 1 тыс. особей рыбы и 400 кг икры с начала лососевой путины в Магаданской области были изъяты у браконьеров в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Путина».

Всего на территории региона зафиксировано 18 фактов незаконного промысла. Трех рыбаков задержали только на территории Ольского округа. Им пришлось отдать сотрудникам полиции улов и рыболовные снасти, сообщает ИА MagadanMedia.

За незаконное рыболовство нарушителям может грозить штраф размером от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. В действующем законодательстве также предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.