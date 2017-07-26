Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов японской префектуры Окинава. Об этом в среду сообщила метеослужба Японии.

Несмотря на силу подземных толчков, угроза цунами в регионе не объявлялась.

По данным метеослужбы, эпицентр землетрясения находился около острова Амами, примерно в 170 км от Окинавы. Очаг залегал в Тихом океане на глубине 10 км.

По последней информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее российские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 на территории Елизовского района на Камчатке. По данным МЧС, это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось. Жертв и разрушений нет.