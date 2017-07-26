ЗАГСы Таджикистана получили реестр из 6 тыс. имен, которыми можно называть детей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Замминистра юстиции страны Хаким Мирсайзод сообщил, что соответствующий список был подготовлен Министерством юстиции Таджикистана. Каталог будет представляться родителям, когда они придут в ЗАГС для получения свидетельства о рождении ребенка.

«Если родители не согласны называть своих детей именами из реестра, то они должны обратиться в специальную комиссию, которая решит, разрешить родителям или нет назвать ребенка именем, предложенным ими», — заявил Мирсайзод.

Ранее в закон были внесены изменения, согласно которым «присвоение имен и их правильное написание в Республике Таджикистан осуществляется согласно культуре, национальным традициям и Реестру таджикских национальных имен, утверждаемому Правительством Республики Таджикистан».

Таким образом, фамилия может быть образована от имени отца или от корня фамилии матери или отца с добавлением суффикса, образующего фамилии: -и, -зод, -зода, -он, -ён, -иён, -ёр, -ниё, -фар, или без него. Согласно закону, запрещается «присвоение ребенку имени, чуждого таджикской национальной культуре, названия вещей, товаров, животных и птиц, а также оскорбительные имена и словосочетания, унижающие честь и достоинство человека и разделяющие людей на касты». Национальным меньшинствам разрешено называть детей согласно их национальным традициям.