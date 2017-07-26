Крупнейший банк Италии UniCredit стал объектом хакерских атак.

Как передает «Лента.Ру» со ссылкой на сообщение кредитной организации, первый взлом произошел осенью прошлого года, второй — в июне–июле 2017 года.

Отмечается, что злоумышленники могли получить доступ к данным 400 тыс. клиентов банка, в том числе к их личной информации и международному номеру банковского счета (IBAN).

Тем не менее хакерам не удалось получить пароли к учетным записям клиентов, поэтому неавторизованные операции не проводились.

Банк проинформировал власти о взломе и передаче заявления в прокуратуру Милана.