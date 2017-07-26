Бывший заместитель председателя правительства Ивановской области Виталий Ильюшкин подозревается в получении взятки в 1,5 млн рублей. По информации Следственного управления СК РФ по региону, экс-чиновник сейчас объявлен в розыск.

В отношении Виталия Ильюшкина возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Сообщается, что «вознаграждение» бывший чиновник получил «за создание преимуществ при рассмотрении вопроса об избрании кандидата на должность депутата Ивановской областной думы шестого созыва».

В настоящее время бывший вице-губернатор скрывается от органов следствия, из-за чего объявлен в розыск. По месту жительства 46-летнего Ильюшкина и его сожительницы произведены обыски, наложен арест на принадлежащие экс-чиновнику автомобиль и снегоболотоход.

Ильюшкин в ноябре 2015 года был назначен заместителем председателя правительства Ивановской области. В конце января 2017 года чиновник был уволен.