Доля россиян, которые совершают оплату покупок с помощью банковских карт, за последние три года выросла почти вдвое. Уже фактически треть граждан предпочитают рассчитываться безналичным способом . Об этом свидетельствуют данные опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), с которым ознакомились «Известия». Официальная статистика Банка России подтверждает тренд. Количество безналичных операций с 2015 года выросло почти вдвое, а их объем — в 1,4 раза. При этом количество карт в обращении увеличилось всего на 9%. По прогнозам экспертов, оборот по картам к 2020 году вырастет еще вдвое . Впрочем, эксперты предупреждают, что доля безналичных трансакций достигнет 50% нескоро.

Как следует из опроса НАФИ, доля граждан, которые предпочитают оплачивать товары и услуги с помощью карт, с 2015 года увеличилась на 12 п.п., до 28% . Из них 2% выбирают для расчетов только карты, а 26% чаще используют «пластик» для покупок, чем наличные. В то же время число граждан, которые оплачивают покупки преимущественно наличными, снизилось на 12 п.п., до 71% . Из них 34% рассчитываются только наличными, а 37% — чаще наличными, чем картой.

Доля владельцев банковских карт за два года выросла на 4 п.п., до 75%. Граждан, не имеющих кредитки, но планирующих ее оформить, за рассматриваемый период также стало больше: в 2015 году их доля составляла 4%, в 2017-м — уже 6%. Число россиян, у которых нет желания заводить «пластик», с 2015-го снизилось на 5 п.п. — до 18%.

Тренд на увеличение безналичного оборота подтверждает и статистика ЦБ . В I квартале 2017 года в обращении находилось 251,7 млн карт. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года их количество выросло на 9%. При этом количество активных карточек, с использованием которых регулярно совершались операции, за это время увеличилось на 17%, до 138,3 млн. Число безналичных операций выросло на 82%, до 5 млрд, а их объем — на 46%, до 12,1 трлн рублей .

— Население приобщалось к использованию карт для покупок постепенно, — отметила руководитель направления финансовых исследований аналитического центра НАФИ Ирина Точилинская. — Всё началось с зарплатных карт и «пластика» для начисления пенсий, стипендий и других выплат в определенном банке. Сперва для многих категорий граждан безналичная оплата была отпугивающей и сложной, но эти барьеры постепенно ушли.

По прогнозам вице-президента банка ТКБ Игоря Антонова, привыкание, удобство, различные бонусные и кредитные программы будут способствовать росту безналичного оборота на 1–2% ежегодно. Вице-президент ВТБ24 Алексей Киричек уверен, что сумма безналичных платежей по банковским картам к 2020 году вырастет до 21 трлн рублей, что почти вдвое больше текущего показателя.

— Это будет происходить за счет существенного роста количества безналичных трансакций по картам, но при снижении среднего чека, — пояснил Алексей Киричек.

Начальник управления развития продуктов Бинбанка Алексей Охорзин добавил, что особенное влияние на рост безналичного оборота окажет и дальнейшее распространение карт «Мир» .

— Предполагается, что эта карта будет у каждого жителя страны, а все торговые точки будут подключены к программе лояльности, которая сделает безналичную оплату еще более выгодной, — отметил Алексей Охорзин. — Плюс к этому — нефинансовые сервисы. Наглядный пример: пожилой человек с помощью карты «Мир» сможет и получать пенсию, и записываться к врачу, и ездить на общественном транспорте, и оплачивать лекарства в аптеке, к тому же — получать за это моментальный кэшбэк.

По словам Игоря Антонова, увеличению безналичного оборота мешает слабое развитие сети pos-терминалов в регионах , особенно в городах с населением до 100 тыс. жителей. Поэтому, по словам начальника управления развития банковских карт и трансакционного бизнеса Абсолют-банка Алексея Перова, доля безналичных трансакций вряд ли в ближайшее время достигнет 50%, учитывая масштабы страны и неравномерное развитие регионов.