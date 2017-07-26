Столица России попала в топ-20 городов мира по стоимости офисной недвижимости в небоскребах, заняв в рейтинге 19-ю позицию. Об этом сообщается в отчете консалтинговой компании Knight Frank.

Данные приводятся за первое полугодие 2017 года. Отмечается, что самая высокая стоимость за 1 кв. м в мире находится в небоскребах Гонконга — $86 тыс. Вторую строчку рейтинга занимают высотки Токио, где цена за 1 кв. м составляет $53 тыс. Замыкает тройку лидеров Нью-Йорк с небоскребами в Манхэттене — стоимость 1 кв. м составляет $40 тыс., сообщает телеканал «360».

Средняя стоимость 1 кв. м в небоскребах «Москва-Сити» составила $7,5 тыс.