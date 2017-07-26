Штамм синегнойной палочки обнаружен в пробе комбикорма для цыплят в Орле. Исследования проводили эксперты Орловского референтного центра Россельхознадзора.

Кроме того, в пробах сливочного масла снова нашли кишечную палочку. То же относится и к результатам проверок проб говядины.

Исследования проводились с 13 по 19 июля. Были взяты 49 проб пищевой продукции и кормов.

Сейчас зараженную продукцию экстренно изымают из магазинов Орла. Затем она будет уничтожена.

Как сообщает InfoOrel.ru, синегнойная палочка — это бактерия, которая является возбудителем псевдомоноза животных. Она устойчива к большинству лекарств.

Свое название бактерия получила из-за того, что окрашивает среду, в которой растет, в зелено-синий цвет. Палочка сохраняет свою жизнеспособность при температуре до 60 градусов.