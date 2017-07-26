Комиссию для расследования падения гидросамолета Л-4 в озеро Медвежье в Нижнеудинском районе Иркутской области сформировал Межгосударственный авиационный комитет. Работы по установлению обстоятельств случившегося уже ведутся.

По данным Западно-Сибирского Следственного управления Следственного комитета России на транспорте, самолет упал и затонул в озере, из-за того что зацепился крылом за воду. Проверку, по результатам которой вынесут решение, продолжит Восточно-Сибирское СУ СКР на транспорте, сообщает ИА IrkutskMedia.

Самолет упал в озеро Медвежье 23 июля. Как ранее писали «Известия», в результате авиапроисшествия в Иркутской области пострадали три человека, находящихся на борту. Они доставлены в республиканскую больницу в Кызыле в Туве. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, других — как удовлетворительное, сообщает пресс-служба правительства Тувы. На данный момент одного из них выписали из больницы.