В Свердловской области предъявлено обвинение двоим жителям деревни Пальмино в Таборинском районе, чьи псы в феврале 2017 года загрызли насмерть семилетнюю девочку. Расследовалось уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, максимальное наказание по статье — два года лишения свободы.

Число укусов на теле погибшего ребенка превышает полторы сотни. Проведенная в Санкт-Петербурге экспертиза подтвердила, что ранения нанесли именно собаки Фомина и Канифина. Как информирует ИА «Ура.ру», хозяева находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, псы напали на девочку около Дома культуры Пальмино, где она каталась с горки на детской площадке. Животные были охотничьими и натасканы на дичь и свободно бегали по деревне. Перед трагедией девочка осталась на попечении бабушки, так как мама ребенка находилась в больнице.