Мне бы в небо: рекорды парашютистов
26 июля отмечается День парашютиста
Фото: Global Look Press/Jay Nemeth
14 октября 2012 года Феликс Баумгартнер поднялся в стратосферу и совершил прыжок с высоты 39 км. Феликс стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер в свободном падении. Скорость полета достигла 1357 км/ч, длился прыжок около 9 минут
Фото: Getty Images/Max Dereta
Мировой рекорд в купольной акробатике был установлен в 2006 году в небе над Таиландом. Группа из 357 спортсменов, 49 из которых были россиянами, летела, взявшись за руки, со скоростью 200 км/ч. В свободном падении скайдайверы держали фигуру на протяжении 6 секунд
Самой пожилой парашютисткой считается Джорджина Харвуд из ЮАР, которая отметила 100-летний юбилей прыжком с парашютом и погружением в клетке к белым акулам. Свой первый прыжок Харвуд совершила в 92 года
Фото: Red Bull Content Pool/Thomas Senf
В 2013 году Валерий Розов установил рекорд, став первым бейсджампером, спрыгнувшим с Эвереста. До этого он прыгал в действующий вулкан на Камчатке, совершал прыжки с Гималайских гор и антарктических вершин. В общей сложности на счету спортсмена более 10 тыс. прыжков с парашютом
Фото: Getty Images/Onay Jakobov
Джей Стоукс из США в 2003 году установил мировой рекорд по интенсивности прыжков с парашютом. За сутки ему удалось сделать это 534 раза
Фото: commons.wikimedia.org
В последнее время становятся популярными прыжки с парашютом вместе с домашними животными. На фото: сержант армии США совершает тренировочный тандем-прыжок со своей служебной собакой
Фото: Red Bull Content Pool/Noah Bahnson
В 2015 году Серик Дюмон стал первым в истории бейсджампером, совершившм прыжок над египетскими пирамидами
Фото: Getty Images/Steve Fitchett
Купольные формации отличаются от обычных тем, что строятся, когда парашюты уже открыты. 21 ноября 2007 года спортсмены со всего мира поставили мировой рекорд во Флориде, построив в небе ромб из ста парашютистов. Скайдайверы прыгнули сразу с пяти самолетов, а на подготовку трюка ушло целых семь лет
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