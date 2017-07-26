Купольные формации отличаются от обычных тем, что строятся, когда парашюты уже открыты. 21 ноября 2007 года спортсмены со всего мира поставили мировой рекорд во Флориде, построив в небе ромб из ста парашютистов. Скайдайверы прыгнули сразу с пяти самолетов, а на подготовку трюка ушло целых семь лет