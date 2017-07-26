Беспокойный мужчина напал на полицейских в ходе проверки документов, укусив одного и ударив ногой второго. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в среду, 26 июля, на Болотной площади возле памятника Илье Репину. Правоохранителей заинтересовал гражданин, который вел себя беспокойно. Они обратились к нему с просьбой предъявить документы, и тот предоставил водительские права. После вопроса, есть ли у него при себе запрещенные вещества, он попытался убежать, пишет «Дни.Ру».

Сотрудники полиции догнали подозреваемого, но тот оказал сопротивление: укусил за руку одного полицейского, оторвал пуговицу на его форменной куртке и ударил второго ногой в колено, порвав форменные штаны.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.