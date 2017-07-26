Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Александра Свиридова, хозяина квартиры в доме, где произошло разрушение перекрытий из-за сделанного Свиридовым капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

«Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Свиридова до 23 сентября», — сказано в сообщении.

Хозяин квартиры подозревается в нарушении правил безопасности при строительных работах, за что ему может грозить лишение свободы сроком до трех лет.

22 июля из-за нарушения правил безопасности при строительстве в одной из квартир жилого дома на Каменноостровском проспекте произошло частичное обрушение несущей колонны здания. Это привело к деформации межэтажных перекрытий четырех этажей и обрушению нескольких квартир, которые теперь считаются негодными для проживания. Во время инцидента несколько жильцов оказались заблокированными в здании, так как двери перекосило, и они не открывались.