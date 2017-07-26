Тесная координация между США и Евросоюзом в вопросах санкций против России необходима, целью ограничительных мер не должна быть европейская промышленность, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

«Важным является продолжение тесной координации между США и Евросоюзом в санкционной политике в отношении России», — сказала она.

Деммер также отметила, что в этом свете кабмин будет проверять принятый законопроект. Особенное внимание уделят тому, чтобы «целью американских санкций не стала европейская промышленность», сказала она.

Ранее в США приняли законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. За документ проголосовали 419 конгрессменов, против — трое.