Спутник специального назначения Министерства обороны пополнил космическую группировку России.

Об этом заявил замминистра ведомства РФ Юрий Борисов в среду, 26 июля.

«25 мая и 23 июня 2017 года с космодрома Плесецк состоялись запуски ракет- носителей «Союз-2.1б» и «Союз-2.1в». Выведены на орбиту космические аппараты «Космос», «Тундра» и космический аппарат специального назначения», — сообщил он.

Борисов добавил, что все запуски прошли успешно.