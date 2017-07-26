В Казани отправлены под арест проректор технологического университета КНИТУ Александр Кочнев и директор Центра по разработке эластомеров Игорь Дубовик. Они были задержаны 24 июля по обвинению в мошенничестве.

Кочнев отправлен под стражу до 17 сентября. Он уже признал свою вину.

Проректора подозревают в хищениях денег, которые выделяло ПАО «Газпром» на поддержку КНИТУ-КХТИ.

В университете он занимался исследованиями в рамках федеральной экспериментальной площадки «Система университетских комплексов РТ», а также возглавлял институт полимеров и кафедру технологии синтетического каучука.

Дубовик также пробудет под арестом до 17 сентября. Он проходит по той же статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как и Кочнев, Дубовик признал свою вину, сообщает ИА «Татар-информ».