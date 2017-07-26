В Башкирии заключено соглашение между муниципалитетами о развитии туристско-рекреационного кластера «Курорт-парк «Аслы-куль». Озеро вошло в перечень десяти водоемов РФ, наиболее привлекательных для туризма.

Планируется построить отель, ресторан с панорамным видом, санаторий, турбазы. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, началось урегулирование земельных вопросов, передает ИА «Башинформ».

Аслы-куль — крупнейшее озеро Башкирии, вошедшее в народные сказки и эпос. На его территории обитает и произрастает множество занесенных в Красную книгу животных, птиц, рыб, растений.