Городской суд Южно-Сахалинска приговорил иностранного гражданина к четырем годам и одному месяцу колонии строгого режима за попытку подкупить сотрудников полиции.

Как установлено следствием, осужденный в марте 2017 года пытался передать сотруднику транспортной полиции банковскую карту с денежными средствами. Взамен за взятку он хотел вернуть изъятые у него товары, которые имели признаки подделки товарных знаков, сообщает ИА SakhalinMedia.

Тот же гражданин в 2016 году предлагал взятку в размере 800 тыс. рублей другому сотруднику ведомства за разрешение на проживание на территории РФ четырем иностранцам. От денежных средств полицейские отказались, а также сообщили начальству.