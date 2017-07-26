Госдума вернется к обсуждению вопроса о запрете скрытой рекламы алкоголя с помощью зонтичных брендов после чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2018 года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Сергей Жигарев.

Он отметил, что вопрос скрытой рекламы алкоголя с использованием зонтичных брендов, то есть когда под видом безалкогольной продукции рекламируется алкогольная с таким же названием, должен обсуждаться. Именно реклама, по его мнению, позволит «отбить» часть расходов на проведение ЧМ-2018, который пройдет в России.

«Идет все-таки чемпионат мира по футболу (2018 года. — Ред.), и нравится нам это, не нравится нам это, но реклама принесет на чемпионате мира достаточно приличные деньги. Реклама некрепких напитков, таких как пиво, меня тоже, кстати, раздражает по-человечески, якобы этого безалкогольного пива. Тем не менее мы понимаем, что это серьезные деньги, которые дают нам возможность «отбить» затраты, в том числе и на проведение мундиаля в России», — цитирует «РИА Новости» Жигарева.

При этом замминистра здравоохранения отметил, что Минздрав готов поддержать запрет скрытой рекламы с использованием зонтичных брендов, назвав такую рекламу «лукавой».

Отмечается, что законопроект о запрете такой рекламы от правительства РФ на рассмотрение Госдумы пока не поступал.